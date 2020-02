Überall wird der C. virus runtergespielt. Alles sei sicher, kein Grund zur Panik und Co KG-Sprüche seitens der Politik.

Wer zweifelt und sich fragt, was das Ausmaß ist, ist ein Verschwörungstheoretiker (was auch für andere Politikgebiete gilt).

Nun gibt es Tote außerhalb Chinas.

Was denn? Bin ich nun auch Verschwörungsdingsbums, wenn ich mir nun Sorgen mache, ob mein Nachbar mich per Handshake oder Nierserchen infiziert?

Was ist eure Meinung?

Ich bin davon überzeugt, dass das weltweite Volk verschaukelt wird, damit keine Panik ausbricht!

Nun bin ich aber sowas von Verschwö....