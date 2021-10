In Moers-Meerbeck ist was los

In Moers-Meerbeck soll am 16.10.2021 auf der Babara Strasse, genau vor der Babara Schule ein Herbstfest des Verein für Sanitätsdienste e.V. stattfinden. Der Beginn ist um 12.30 und soll um 22.30 Enden.

Wir fragten den Veranstalter Michael S. wie er sich diese Veranstaltung vorstellt, darauf Antwortete er:"Nun es ist unser erstes Fest dieser Art und ich bin Dankbar so viel Unterstützer zu haben, doch hoffe ich auf zahlreiche Besucher, die uns somit unterstützen".

Kinder Willkommen auf dem Herbstfest in

Moers-Meerbeck

Zum Ablauf sagte der Vorsitzende, das um 12,30 das Kinderprogramm mit Clown Micky beginnen soll, welches ca 2 Std vereinnahmt, vor und nach dem Programm steht eine Hüpfburg zur Verfügung damit die Kinder nach Herzenslust Hüpfen und Spielen können. Es sind alle Kinder willkommen, auch Kinder von sozial schwächeren, der Eintritt ist Frei und die Show von Clown Micky auch, Es werden Waffeln am Stiel, Zuckerwatte und andere Leckereien zu moderaten Preisen angeboten. Dazu meint der Veranstalter: " Mir ist es ganz wichtig, dass alle Kinder Spaß haben werden auf unserem Fest, natürlich können wir nicht alles kostenfrei stellen, aber die Preise für Leckereien werden moderat sein und für das Programm und für die Hüpfburg muss nichts gezahlt werden.

Ab 16.00 Uhr, wird dann das Nachmittagsprogramm beginnen, hier wird es sehr abwechslungsreich, zwischen Sängern und Sängerinnen wie zum Beispiel die ehemals Moerser Sängerin Sarah Carina, Das Duo Seelenwerk und Horst der Krefelder wird auch Großmeister Mustafa Münster eine Vorführung in Kampfkunst darbieten und Hilla Heinen wird ebenfalls für wunderschöne Momente sorgen.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, selbst eine Gulaschkanone wird ihre Erbsensuppe verschießen, Getränkewagen und Würstchen vom Grill und so weiter runden das leibliche Wohl ab. Mann kann also sagen, dass vom Programm her, der Verein in der großen Liga mitspielt.

Der Veranstalter teilte uns aber auch mit, dass es sich bei diese Veranstaltung um eine "non Profit" Veranstaltung handelt, Der Erlös wird nach Abzug aller Ausgaben, in den Sanitätsdienst fließen um Neuanschaffung zu tätigen oder aber auch um ein neues Projekt für Kinder zu finanzieren. Selbst wird der Verein auch 10% vom Reinerlös an "Bewegen Hilft spenden.

Wir freuen uns das Bewegen Hilft sich einer so großen Beliebtheit erfreut, das gönnen wir auch den Verantwortlichen von diesem Projekt, der Leiter des VFSD e.V. versicherte uns gegenüber das er nicht wisse wie hoch die Ausbeute werden wird, da er noch keine Vergleichswerte hat, aber er versichert weiterhin das er sich persönlich um diese Spende kümmern wird.

Spendenveranstaltung inklusive:

Der Verein für Sanitätsdienste e.V. wird auch sein Spendenhäuschen bereitstellen, denn der Verein muss dringende Reparaturen an seinem Fahrzeug durchführen bzw. muss der Verein bald ein neues Fahrzeug anschaffen, wir sehen als, das Geld ob gespendet oder erwirtschaftet kommt im Umkehrschluss wieder allen Moersern zu gute, denn der Verein besetzt eine Vielzahl an Einsätzen in Moers und Umgebung, wie zum Beispiel: Moerser Rock Nacht, Mo Fun, Soul am See und vieles mehr.

Also wer am 16.10.2021 Zeit hat der Kann mit seiner gesamten Familie zur Babara Schule kommen und teilnehmen am Herbstfest des VFSD e.V.

Allerdings Corona Regeln müssen sein!

Wer an diesem Fest teilnehmen möchte, der sollte gemäß der 3 G Regel Getestet- Genesen oder Geimpft sein, wer jedoch nichts von diesen 3 G aufweisen kann, hat die Möglichkeit sich für 10.00 Euro (Eigenkosten) vor Ort testen zu lassen.

Sollte es voll werden, sollte der Abstand trotzdem gewahrt bleiben 1,50 Meter, da die Veranstaltung im Freien stattfindet ist kein Mundschutz erforderlich, sollte jedoch der Mindestabstand nicht eingehalten werden, bittet der Veranstalter dann Maske zu Tragen, daher sollte jeder einen Medizinischen Mundschutz bei sich tragen, der dann zu tragen wäre.

Sicherheit und die Gesundheit steht für den Veranstalter an erster Stelle!

Wir werden über den Ausgang dieses Festes berichten.