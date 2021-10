Am Samstag, den 16.10.2021 war es für Michael Schatta (Leiter VFSD e.V.) soweit, die Premiere seines Herbstfestes für den guten Zweck stand kurz bevor.

Zelte waren Aufgebaut, eine Showbühne Plaziert, den Getränkewagen plaziert, die Vereinseigene Feldküche angeworfen und die Hüpfburg aufgeblasen. So konnte nun das Fest beginnen.

Der Einladung sind ca 400 Leute gefolgt, Anwohner und Karnervalisten waren vertreten, von der Stadt und der SPD kahm Ibo Yetim zu Besuch und lobte das Fest sehr.

In nur 3 Wochen, hatte Michael Schatta zusammen mit Alfred Stienen( noch amtierender Prinz Karneval), daß Fest auf die Beine gestellt, aber sie hatten auch große Unterstützung von der Volksbank Niederrhein vertreten durch Guido Lohman, der Narrenzunft Homberg vertreten durch Manfred Becker und zahlreicher Akteure.

Kinderscharren tummelten sich auf der Hüpfburg, am Kuchen und Essensstand gab es alles was das Herz höher schlagen läst, Zuckerwatte wie von der Kirmes in drei verschiedenen Farben, Waffel am Spieß und Kuchen in 12 Variationen waren als Süssigkeit zu haben. Würstchen und Currywurst gab es auch, diese wurden vom OSMTH Komtur U.Zeuge gebraten und an der Gulaschkannone war C.Fuchs die Küchenmeisterin, die eine sensationelle Erpsensuppe kochte und an die Besucher ausgab.

Eine tolle Tombola mit zwei Hauptpreisen gab es auch, so war ein Fotogutschein im Wert von 350,00 Euro und ein Fernseher zu gewinnen. Zahlreiche kleingewinne und Elektrogeräter waren ebenfals mit dabei, diese wurden von der Firma Selgroß, der Metro, Zeuge Sonnenschutz, dem OSMTH Recklinghausen.

Zur Freude aller, wurde bereits am Eingang nach Impfung oder Test gefragt und wenn ein Test nicht vorlag oder der Impfnachweiß zu Hause vergessen wurde, konnte vor Ort getestet werden, natürlich war der Test ebenso kostenlos, das war sehr gut geregelt.

Der Designierte Prinz Manfred mit Vertreter des KGK, wahren ebenfals als Gäste und als Attrakion auf dem Herbstfest und honorierten auch so manche Dabietung, mit einem Prinzenbutton. Michael Schatta bedankte sich auch auf der Bühne beim KGK Vorsitzenden Herrn Kitzhofer für die Großartige Zusammenarbeit zwischen KGK und dem Sanitätsdienst.

Die sehr schöne Showbühne stellte Mike Bengel auf und schaffte damit einen mehr als würdigen Platz für die großartigen Darbietungen. Künstler wie: Sarah Carina und Seelenwerk, gekoppelt mit Horst Krefelder brachten großartige Acts hervor, aber auch Streetkids konnten als Tanzformation ihr können unter Beweis stellen. Am Abend dann bildete Hilla Heinen einen mehr als großen Abschluss dar.

Ganz zum Schluss, trat noch ein Überraschungsgast auf, der Sänger Pappy gab noch drei Lieder von Peter Maffay zum Besten.

Leider kahmen nicht so viele Besucher zu dieser Veranstaltung, wie sie eigendlich verdient hätte aber Michael Schatta ist sehr zufrieden und plant fürs nächste Jahr zusammen mit Alfred Stienen eine Wiederholung.

Die Meinung der Meerbecker war mir für diesen Bericht ebnfals sehr wichtig, so befragte ich die Menschen die hier Wohnen und alle waren sich einig, dass dieses Fest ein echter Gewinn für Meerbeck war, gerade auch deshalb, da hier auch Speisen für andere Kulturen verkauft wurden, das fanden viele Muslimische Besucher toll.

abschließend bedanke sich Michael Schatta noch bei der SCI vertreten durch Herrn Liebert, ohne dessen dazutun das Fest hätte nicht durchgeführt werden können.

Abschließend eine sehr positive Anmerkung der Redaktion, die Preise waren so sozial, das es sich jede Familie leisten konnte von den köstlichkeiten zu Essen oder Getränke zu verzerren, auch das der Eintritt entfallen ist sehr Bemerkenswert. Ich hoffe es wird ein Teil 2 dieser Veranstaltung geben.