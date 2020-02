Jetzt gibt es drei verkaufsoffene Sonntage in Moers: Der Rat hat die verkaufsoffenen Sonntage für dieses Jahr beschlossen. Die Ladenlokale sind in der Innenstadt am 5. April zum „Moerser Frühling“ und zum „Moerser Herbst“ am 4. Oktober jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In Kapellen öffnen die Läden zum Apfelfest am 20. September von 13 bis 18 Uhr. Auch den Tagesstättenbedarfsplan 2019-2022 hat der Rat auf den Weg gebracht. Damit kann die Stadt weitere Maßnahmen in Angriff nehmen, um den Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken.