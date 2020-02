Was lange währt, wird endlich gut! Seit Wochen laufen bereits die Vorbereitungen und Planungen für das neue Familien-und Flüchtlingscafé des CJD - Berufsbildungswerk Niederrhein im christlichen Jugenddorfwerk an der Wittfeldstraße. Britta Beckers ist seit Juni vergangenen Jahres neue Anleiterin in der AGH (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandentschädigung) Lager.

Mit im Gepäck hat sie viele kreative Ideen, um den Charakter des Cafés etwas zu verändern und ihm neue Impulse zu geben. „Wir möchten das Café künftig nicht nur für Familien und Flüchtlinge anbieten, sondern für Menschen mit verschiedenen Interessen, zum Beispiel alleinstehende Mütter und Senioren. Für Menschen, die sich austauschen möchten“, erklärt Britta Beckers. Das bestehende Café gibt es bereits seit September 2016.

Im gemütlichen Raum, der an die Caféteria/das Restaurant Schacht V des CJD angrenzt, wurde nun eine gemütliche Kinderecke eingerichtet. „Mütter haben so die Möglichkeit, mal in Ruhe ein Stück Kuchen zu genießen, sich zu unterhalten, während die Kleinen in unmittelbarer Nähe spielen können“, so Beckers weiter. Einladend und gemütlich wirkt das interkulturelle Café, die Teilnehmer der AGH Hauswirtschaft backen leckeren Kuchen – hier ist jeder herzlich willkommen. Jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr ist das Café geöffnet.

Desweiteren plant Britta Beckers bestimmte Thementage, die einmal im Monat stattfinden sollen. „Am 26. März haben wir zum Beispiel einen Rezepttauschtag, an dem die Gäste ihre Rezepte aus verschiendenen Nationen untereinander weitergeben können.“

Schulsachenbörse und Dekorationstauschtage



Eine Schulsachenbörse, Dekorationstauschtage zu Weihnachten und Ostern und ein Ernährungsberatungstag sollen das Angebot abrunden. „Es ist so schön, dass sich die Teilnehmer und Gäste hier austauschen können. Viele Leute leben alleine zuhause, sie kommen regelmäßig gerne hierher“, freut sich AGH-Lager Teilnehmerin Petra Reininger. „Und mit so einer tollen Chefin wie Frau Beckers, macht das alles noch mehr Freude.“ Dieses Lob gibt die Anleiterin gerne zurück: „Es ist ein Geben und Nehmen bei uns. Das „sich Miteinbringen“ ist ja auch Bestandteil der Maßnahme. Wir arbeiten als gutes Team zusammen.“

Am 5. März ist es dann soweit! Mit einer internen Feier wird das neue Café eröffnet. Highlight des Morgens wird die Bekanntgabe des Names sein. Diese wurden zuvor von den Teilnehmern ausgedacht und gesammelt. Die TOP 5 werden bei der Feier vorgestellt und anschließend gewählt. „Die Spannung ist dabei natürlich groß. Es gab insgesamt über 40 Namensvorschläge“, schmunzelt Dr. Peter Korneli, der gemeinsam mit Dilara Güler die Sozialpädagogische Begleitung der Maßnahme bildet.

Übrigens: Gut erhaltene Kleider-und Spielzeugspenden, aber auch Bücher, Geschirr und weitere Sachspenden, können jederzeit beim CJD abgegeben werden. Sie kommen bedürftigen Menschen zugute, die die Sachen zum kleinen Preis erwerben können. Die Abgabe ist täglich zwischen 8 und 14 Uhr möglich, es wird dazu um eine vorherige Anmeldung gebeten unter Tel: 02841-1409314.