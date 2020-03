Ab kommenden Samstag wird die Klosterstraße in Regenbogenfarben erstrahlen. Frische Farbtupfer geben neuen Glanz, denn um 15 Uhr beginnt die Eröffnung der Kunstinstallation der AWO des Kreisverbandes Wesel unter dem Motto „Moers bietet Schutz und Schirm“.

Die Kunstaktion startet gemeinsam mit der „Seebrücke Moers schafft sichere Häfen“ als eine der Hauptveranstaltungen zu den jährlichen Internationalen Wochen gegen Rassismus, die auch in Moers noch bis zum 29. März stattfinden.

Das bunte Spektakel in Regenbogenfarben sieht so aus: In der Klosterstraße am Durchgang zwischen Kastellplatz und Altmarkt werden zwischen zwei Halterungen, die eigentlich der Weihnachtsbeleuchtung dienen, auf acht mal fünf Metern 40 bunte Schirme in einem Netz installiert. „Die Eröffnung und das gesamte Kunstprojekt in Moers ist der Höhepunkt der Wochen gegen Rassismus. Zuvor gibt es bereits verschiedene Veranstaltungen zu diesem Thema, unter anderem im Jugendzentrum „Zoff““, erklärt Jochen Gottke, Vorsitzender des AWO Kreisvorstandes. Der Projektverantwortliche, Regisseur, Autor und Produzent Konrad Christoph Göke, fügt stolz hinzu: „Die Kunstinstallation befindet sich am Eingangstor zur Stadt. Sie soll ein besonderes Symbol sein, um zu zeigen, wo wir in Moers gegen Rassimus stehen. Diese Kunstaktionen mit den Schirmen gab es bisher nur im Ausland, zum Beispiel in Madrid und Mailand.“

Zusammen mit Jugendlichen der AWO Begegnungsstätten und der Anne-Frank Gesamtschule werden Seile und Karabiner an den vorhandenen Aufhangvorrichtungen der Weihnachtsdekoration angebracht, die es ermöglichen, das auf dem Boden ausgebreitete Netz zunächst auf eine Höhe von zirka 1,50 hochzuziehen. Erst wenn alle Schirme angebracht sind, werden sie von unten durch die Maschen geschoben, aufgespannt und mit Kabelbindern wind- und sturmfest gemacht. Danach wird das Netz auf die Endhöhe, hoch über den Köpfen der Passanten gezogen und fest verspannt. Der Hingucker schlechthin!

Zur Eröffnung sind Kandidaten der demokratischen Parteien für die Wahlen zur Bürgermeisterin, zum Bürgermeister der Stadt Moers und zum Landrat des Kreises Wesels eingeladen. Die „Samba Marching Band“ der Moerser Musikschule wird die Eröffnung der Kunstaktion begleiten und für die richtige Stimmung sorgen. Der Regenbogenhimmel soll über die Ostertage hinweg hängen bleiben. Ein besonderer Dank geht an MoersMarketing und an die Moerser Stadtverwaltung für die vielfältige Unterstützung.