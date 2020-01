„Ich bin eigentlich immer gut drauf und habe Spaß mit Leuten. Bin aber sehr ehrgeizig. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, möchte ich das auch durchziehen“, sagt Linda Weber selbstbewusst. Für die ehemalige Moerserin, die nun in Krefeld lebt, wird jetzt ein Traum wahr. Die 26-Jährige, die gebürtig aus dem schönen Westerwald stammt, ist am Samstag beim „Deutschland sucht den Superstar“-Casting in der Drachenfels Eventlocation zu sehen und hören.

Ihr Song: „Unter die Haut“ von Tim Bendzko feat. Cassandra Steen.

Ihr Gesangstalent hat sich erstmals in der Schule gezeigt, wo Linda schon in der Schulband sang. „Eine Freundin animierte mich dazu, mich doch mal bei DSDS zu bewerben. Nach einigen Vorabcastings, ist es nun soweit“, freut sich die gelernte Altenpflegerin auf das Mega-Erlebnis.

Die 9. Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ 2020 wird am kommenden Samstag, 1. Februar, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein. Es ist übrigens auch die 500. Castingfolge von Dieter Bohlen (DSDS und das Supertalent zusammen genommen). Drücken wir Linda ganz fest die Daumen!