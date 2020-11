Spanien, England, Frankreich - die Reise durch Europa ist lang und vor allem lehrreich und abwechslungsreich. Die Viertklässler der Gebrüder-Grimm-Schule sind zwar nicht wirklich in diesen Ländern unterwegs, haben aber großen Spaß beim Erfahren und Erleben der anderen Kulturen. Cajus Thielen, Emre Can Ülger und Evelin Pielka aus dem 11. Jahrgang des Grafschafter Gymnasiums sind zu Gast. In anschaulicher und amüsanter Weise bringen sie den Grundschülern das Thema „Europa“ näher.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Spracherwerb. „Es ist mal was ganz anderes mit Grundschülern zu arbeiten. Eine tolle Sache“, freut sich Evelin. Regelmäßig fand der „Europatag“ am Grafschafter Gymnasium statt. Alle Moerser Grundschulen waren eingeladen. Corona bedingt ist in diesem Jahr alles anders, so kamen die Elftklässler nun zu den jüngeren Schülern. „Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Durch die richtig gute Performance der älteren Schüler werden die Kinder abgeholt. Sicherlich werden wir alles im Unterricht nachbereiten“, so Juliane Feist, Klassenlehrerin der 4b.

Zum Thema Spanien hat sich Cajus Thielen als Maler Salvador Dali verkleidet. Das finden die Grundschüler besonders klasse. Sie dürfen ein Werk des Künstlers, einen Elefanten, ausmalen und ihn somit inspirieren. Henriette ist begeistert: „Ein bisschen spanisch zu lernen finde ich toll. Statt Mathe können wir jetzt sowas Cooles machen. Das Malen macht Spaß.“ Das finden auch Elena, Aylin und Ayman. Sie sind sich einig: „Der Spanier da vorne ist total nett.“

Jetzt geht's nach England und Frankreich

Nun geht es nach England. Emre Can hält sich eine Queen-Maske aus Papier vor das Gesicht. Die Kinder lachen. Seit der ersten Klasse wird an der Gebrüder-Grimm-Schule Englisch unterrichtet. So ergeben sich schnell englischsprachige Dialoge. Von einem Mitmach-Song auf englisch sind die Grundschüler restlos begeistert.

Nun ist Frankreich an der Reihe. „Wo gibt es total leckeres Essen?“, fragt Evelin Pielka. „In Frankreich“, rufen die Kinder. Der kleine Ausflug in die anderen Länder tat allen Beteiligten sichtlich gut.

Insgesamt sind die Grafschafter Schüler sechs Wochen an allen Moerser Grundschulen mit ihrer „Europareise“ zu Gast. „Gearbeitet wird parallel mit zwei Teams an verschiedenen Schulen“, sagt Karin Stec, Erprobungsstufenkoordinatorin und Englisch-und Französischlehrerin am Grafschafter. „Als Europaschule möchten wir gerne zeigen, was wir machen.“

Illuminierte Fenster an der Grimmschule während der Sankt Martinszeit

Übrigens: Am 14. November findet am Grafschafter Gymnasium von 10 bis 14 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ statt.

In der Sankt Martinszeit wird die Fensterfront der Gebrüder-Grimm-Schule zur Landwehrstraße hin mit selbst gebastelten Laternen illuminiert. „So geht die schöne Tradition nicht verloren“, so Konrektorin Meike Julius, denn die alljährlichen Martinszüge sind wegen der Coronapandemie abgesagt worden.