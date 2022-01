Basisausbildung für Welpen und Junghunde

Der HSV Crazy-Dogs Niederrhein bietet wieder die Basisausbildung für Welpen und Junghunde an: In der Welpengruppe lernt der junge Hund zwanglos und unter kompetenter Anleitung alles, was er für die erste Phase seines Lebens wissen muss:

Wie man spielt, auf seinen Menschen hört und mit ihm trainiert. Sind die ersten Grundlagen gefestigt, geht es im Alter von etwa sechs Monaten mit dem Junghundetraining und den weiterführenden Grundlagen von Gehorsam und Fußarbeit weiter. Beim Junghundetraining können auch ältere Hunde, die Defizite im Grundgehorsam haben, teilnehmen. Fleißige haben auch die Möglichkeit, ein Teilnahmezertifikat zu erwerben. Auf Wunsch werden Mensch und Hund bis zur Begleithundeprüfung begleitet.

Einstieg jederzeit möglich

Beide Trainingseinheiten sind Gruppenübungen und laufen kontinuierlich, der Einstieg ist somit jederzeit möglich. Das Angebot richtet sich an alle Mensch-Hund-Teams, unabhängig von Rasse, Größe, Alter und sportlichen Ambitionen. Die Welpengruppe findet jeden Montag um 16.30 Uhr und das Junghundetraining jeden Montag um 17.30 Uhr statt.

Anmeldung und weitere Informationen über E-Mail an info@hundesportverein-Crazy-dogs.de.



Weitere Trainingsangebote

Wer mit seinem Vierbeiner die Grundlagen schon beherrscht, kann beim Obedience-Training reinschnuppern oder sich beim Longieren oder Tricksen ausprobieren.

Außerdem wird der Sachkundenachweis für 20/40-Hunde und gefährliche Hunde angeboten.