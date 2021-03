Für die diesjährige Moerser Ferienaktion („MoFA“) gab es gestern im Jugendhilfeausschuss grünes Licht. Sie wurde einstimmig beschlossen.

Was genau in diesen drei ersten Ferienwochen vom 5. bis 24. Juli auf dem Programm steht, ist aufgrund der Coronaschutzverordnung jedoch derzeit noch ungewiss. „Es ist schwierig zu planen“, so Mirjam Beitz, Volontärin in der Pressestelle der Stadt. „Wir möchten den Eltern gerne wieder das Angebot der „MoFA“ machen und ihnen auch rechtzeitig eine große Planungssicherheit geben. Wir hoffen, dass die Regelungen, die für die Osterferien besprochen werden, auch später noch gelten, so dass wir zumindest grob planen können. Eventuell gibt es dann später nur noch kleine Abwandlungen des Programms.“

Anmeldungen können wahrscheinlich vier Wochen vor Ferienbeginn starten

Die Anmeldung kann wahrscheinlich vier Wochen vor den Ferien starten. „Dann können wir hoffentlich Genaueres sagen“, so Beitz.

Denkbar für die Mofa 2021 seien, wie im letzten Jahr, verschiedene

Aktionsorte über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Träger, die im letzten Jahr dabei waren, haben sich alle bereiterklärt, auch 2021 wieder dabei zu sein.