Im Rahmen des interdisziplinären Projekts „IT Awareness‟ von Studierenden der Informatik und der Psychologie der Hochschule Rhein-Waal wurden die Schüler des fünften Jahrgangs des Grafschafter Gymnasiums besucht, um sich zu medienerzieherischen Themen auszutauschen.

Gemeinsam mit Prof. Dr.-Ing. Greveler wurden im Vorhinein kindgerechte Workshops zu den Themen Smartphone-Nutzung, soziale Netzwerke, Cybermobbing und Cybergrooming entwickelt. Je fünf Studierende pro Klasse kamen dann in die Schule und arbeiteten mit den Schülern. Dabei stand zum Einen die Aufklärung über Grundlagen der Informatik und des Datenaustausches im Mittelpunkt des Geschehens, frei nach dem Motto: „Wie kommt eigentlich das Internet zu mir nach Hause?‟.

Kritischer Umgang mit sozialen Medien

Zum Anderen wurden aber auch sensible Themen des kritischen Umgangs mit eigenen Daten und der Anonymität in sozialen Netzwerken behandelt. Gerade für Fünftklässler, die sich zunehmend selbstständig in digitalen Umwelten bewegen und interagieren, ist es ein unverzichtbarer Bestandteil von Medienkompetenz, zwischen mehr oder weniger vertrauenswürdigen Kontakten unterscheiden zu können.

Umgang mit kindlichen Lebenswelten

Für die Studierenden bot sich heute ein neues Schaffensfeld, weg vom wissenschaftlichen Umgang mit Theorien hin zum Umgang mit kindlichen Lebenswelten und deren persönlichen Belangen. Die Gesprächsführung wurde dementsprechend authentisch gestaltet, indem die gerade der Schule Entwachsenen auf die Fragen der jungen Schüler mit Expertise und Verständnis reagierten.