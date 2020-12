„Komm doch mit ins digitale Zeitalter“ - so heißt das neue, gut durchdachte Unterstützungs-und Krisenangebot des Caritasverbandes Moers-Xanten. Eine tolle Idee für Senioren und Menschen mit psychischen Erkrankungen. Um das Angebot für alle zugänglich zu machen, verleiht der Caritasverband in Kürze 19 angeschaffte Tablets.

So soll jeder Interessierte jederzeit die Möglichkeit bekommen die Beratungsangebote der Caritas zu nutzen. „Wir möchten die Menschen aus der Isolation holen. Die Idee wurde im ersten Corona-Lockdown geboren, als deutlich wurde, wie viele Menschen zurück gezogen leben. Wir möchten hier eine Chance auf digitalem Weg geben“, erklärt Claudia Kohler, Fachbereichsleitung für Gesundheit und Soziales beim Caritasverband. So soll zudem auch die Hilfe zur Selbsthilfe gefördert werden. Unter dem Motto „Komm doch mit ins digitale Zeitalter“ wurden Beratungs-und Unterstützungskonzepte entwickelt. Neben einer Online-Sprechstunde gibt es auch Entspannungskurse, Workshops und die Vorstellung nützlicher Apps (zum Beispiel (Picnic oder flaschenpost.de).

Jeder Interessierte erhält vorab eine Schulung

„Da aber nicht jeder Mensch zuhause einen Computer und somit einen Zugang zum Internet hat, stellt der Caritasverband die Tablets als Leihgeräte zur Verfügung. Zuvor erhält jeder Interessierte eine Schulung in Form eines Anwendungsseminares“, so Claudia Kohler weiter. Darin sollen die Senioren aus der Beratungsstelle und die Besucher des Sozial-Psychiatrischen Zentrums (SPZ) mit dem Tablet vertraut gemacht werden und das Internet kennenlernen. Nach der Ausgabe der Geräte steht ein Mitarbeiter des Caritasverbandes immer für Rückfragen zur Verfügung.

„Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Wir müssen nun erst einmal schauen, wie es angenommen wird. Aber die Resonanz auf unsere Idee war bereits durchweg positiv“, freut sich die Fachbereichsleiterin.

Die Geräte können für drei Wochen ausgeliehen werden. Nach der Rückgabe werden die Tablets von IT Mitarbeitern auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt und alle eventuell gespeicherten Informationen und Dokumente gelöscht. Auch eine hygienische Reinigung wird vor der nächsten Ausleihe durchgeführt.

Die Anschaffung einiger Tablets für das SPZ wurde aus zusätzlich bewilligten Mitteln aus dem Antrag zur Unterstützung gemeindepsychiatrischer Strukturen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW finanziert, als Ergänzung des bestehenden Angebotes in Pandemiezeiten. Das Seniorenbüro freut sich für seine Beratung über sieben Tablets, eine Spende aus der privaten Aktion „Bewegen hilft!“ von Guido Lohmann. Weitere Infos gibt es unter www.caritas-moers-xanten.de und Tel: 02841 9010-0.

Die Tablets werden in den Dienststellen der Seniorenberatung in Moers (Augustastraße 7-9) und dem SPZ, Haagstraße 26, verliehen.