Es war total schön, bei "Deutschland sucht den Superstar" dabei gewesen zu sein. Wir hatten jede Menge Spaß ", resümiert Linda Weber. Beim heutigen Recall scheiterte die ehemalige Moerserin und kam leider nicht in die nächste Runde.

Für Linda wurde durch die Teilnahme beim Casting und Recall von DSDS dennoch ein Traum wahr. Die 26-Jährige sang damals in der Schulband und nahm später Gesangsunterricht. Vor ihrem Idol Xavier Naidoo singen zu dürfen, bedeutete Linda sehr viel. "Es war ein Erlebnis mit "Wow-Effekt", freut sich die junge Frau, die eigentlich alles an Musik mag, was gefällt. Vor allem elektronische Musik und Pop – auf deutsch oder englisch. Doch trotz ihres Scheiterns ist Linda nach wie vor gut drauf. "Es war auf jeden Fall ein Mega-Erlebnis für mich, das ich nicht vergessen werde!"

