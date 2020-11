Nicht nur E-Autos sind ein Thema der Zeit: Bis Freitag, 4. Dezember, testet die NIAG zwei Elektrobusse im Linienbetrieb. Die Fahrzeuge werden auf Kurz- und Langstrecken im gesamten Verkehrsgebiet eingesetzt, um Werte wie die reale Reichweite und das Fahrverhalten der Busse mit neuer Antriebstechnologie zu prüfen.

Zum Einsatz kommen in den beiden Wochen ein zwölf Meter langer „VDL Citea SLF-120 Electric“ mit einer Kapazität von 85 Passagieren und ein „VDL MidCity Electric“, der 19 Personen befördern kann.

Die Betriebsmannschaft der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe hat in den vergangenen Monaten bereits kürzere Tests mit Elektrobussen verschiedener Hersteller unternommen. Mit den beiden jetzt zu Testzwecken bereitgestellten Fahrzeugen soll über mehrere Tage der Einsatz in Moers, Dinslaken, Wesel, Kleve, Emmerich und Duisburg mit manchmal sehr langen Fahrstrecken im Überland-Verkehr erprobt werden.

Tank- und Ladestellen ausbauen

Die künftigen Einsatzmöglichkeiten verschiedener Antriebstechnologien müssen mit den räumlichen Bedingungen am flächenmäßig sehr großen unteren Niederrhein abgeglichen werden.

Relevant ist auch der Ausbau der notwendigen Infrastruktur mit Tank- und Ladestellen. Ziel ist ein klimafreundlicher ÖPNV am Niederrhein.