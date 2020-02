Der Bezirksdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Udo Rusch, steht am Dienstag, 4. Februar, von 15 bis 16.00 Uhr, interessierten Bürgern im AWO-Heim an der Bonifatiusstraße 72 in Moers als Ansprechpartner zur Verfügung. Am Freitag, 7. Februar, von 10 bis 12 Uhr geht Rusch auf Fragen im SCI Nachbarschaftshaus an der Annastraße ein.

Polizeihauptkommissar Hermann Schülling beantwortet ebenfalls am Dienstag, 4. Februar, von 11 bis 12 Uhr in der Sparkasse am Niederrhein, Lintforter Straße 101, die Fragen der Bürger und gibt Tipps.