Der unkastrierte Kangal-Mix-Rüde Aslan ist ein Fundhund, der im Moerser Tierheim lebt. Seine stattliche Erscheinung lässt Besucher häufig ehrfürchtig Abstand halten, wenn Aslan sie mit prüfendem Blick nicht aus den Augen lässt. Doch der erste Eindruck täuscht, denn eine zu forsche Kontaktaufnahme lässt den sensiblen Rüden innerlich zu einem Mäuschen schrumpfen und ihn ein Rückzugsprogramm starten. Alles Neue, fremde Menschen oder Situationen überfordern das Tier schnell, so dass es sich schnell aus der Situation zurückzieht.

Aslan, kein Hund für eine hektische Umgebung

Er braucht Ruhe, Geduld und Ansprache, ein ländliches Umfeld, ausreichend Platz und viele Streicheleinheiten. Ein souveräner Ersthund könnte für ihn durchaus hilfreich sein. Das Tierheim Moers ist derzeit geschlossen. Wer Interesse an Aslan hat, kann von Montag bis Samstag ab 14 Uhr unter Tel. 02841/21202 Kontakt aufnehmen. Wer das Tierheim auch in dieser Zeit weiterhin unterstützen möchte, kann Futter- oder Reinigungsmittelspenden gern am Eingang des Geländes Peschkenhof 34 in der Futterspendebox hinterlegen. Die Mitarbeiter und Tiere sind dankbar!