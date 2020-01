Kürzlich begrüßte Bürgermeister Christoph Fleischhauer Sternsinger der Kirchengemeinden St. Josef und St. Ludger im Moerser Rathaus. Er bedankte sich bei den Mädchen und Jungen, dass sie sich „für Menschen einsetzen, denen es nicht so gut geht.“ Den erwachsenen Betreuern dankte er für die Unterstützung.

Dreikönigssingen

In diesem Jahr lautet das Motto des Dreikönigssingens „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Im Ratssaal berichteten erfahrene Sternsinger dem Bürgermeister von ihren meist guten Erlebnissen und alle erzählten, worauf sie sich am meisten freuen: „Darauf, dass wir besonders den älteren Menschen eine Freude machen – und auf die Süßigkeiten.“ Anschließend brachten sie in Form von Aufklebern den Segensspruch „C + M + B - Christus Mansionem Benedicat“ (Christus, segne dieses Haus) an mehrere Bürotüren im Rathaus an.

Sternsinger unterwegs

Bis Montag, 6. Januar, sind die Kinder im gesamten Stadtgebiet unterwegs, singen an den Haustüren, überbringen den Segen und bitten um Spenden. Mit ihren Kronen und Gewändern erinnern sie an die Heiligen Drei Könige.