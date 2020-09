Der Streichelzoo im Freizeitpark wird tiergerecht instandgesetzt, sodass die an „KALISTO“ auf der Landesgartenschau ausgeliehenen Tiere Anfang 2021 zurückkehren können. Der Hauptausschuss hat am Mittwoch, 23. September, die dafür zusätzlich benötigten Mittel in Höhe 24.000 Euro einstimmig genehmigt. Das Veterinäramt des Kreises Wesel hatte festgestellt, dass der Streichelzoo derzeit nicht die Mindestanforderungen des Tierschutzgesetzes erfüllt. So müssen unter anderem Gehege modernisiert, der Zaun am Alpaka-Gehege erhöht und der Unterstand der Schafe erneuert werden.