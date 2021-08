Vom 31. August bis zum 14. September ist der gesamte Friedrich-Ebert-Platz wegen des Events „MOfun - Moerser Familienspaß 2021“ gesperrt. Zusätzlich ist das Parken am Samstag, 28. August, in der Zeit von 6 Uhr bis ca. 11 Uhr, wegen Einzeichnungsarbeiten verboten. Die Glas- und Altkleidercontainer stehen während des genannten Zeitraums ebenfalls nicht zur Verfügung. Anwohner*innen werden gebeten, ihre Fahrzeuge möglichst schon am Vorabend auf anderen Parkplätzen abzustellen. Weiter Informationen und Tickets unter www.mo-fun.de.