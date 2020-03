Ja, liebe Leserschaft, manchmal birgt das Leben wirklich lustige Ereignisse.

Zu früher Stund - noch vor Türeöffnen - stand ich vor einem Postamt in Duisburg und harrte der Briefdinge, die da kommen würden.

Eine anscheinend neue Mitarbeiterin, optisch tippe ich aus dem osteuropäischen Raum, wurde von einer Postmitarbeiterin eingearbeitet. Letztere, wahrscheinlich deutscher Herkunft, versuchte in gebrochener Sprache der neuen Mitarbeiterin zu erklären, wie was gemacht wird. Stelle man sich das so vor: "Du kucken hier, da räumen und dann du eintragen".

Nach kurzem überlegen sagte ich der Dame, dass sie aber schon gut deutsch spricht...

Kurzer Moment der erstarrens, weit aufgerissene Augen, einfach köstlich!!!