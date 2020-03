Gerade in schweren Zeiten wie jetzt in der Corona-Krise ist die Hilfe von unseren Mitmenschen besonders wichtig. Insbesondere ältere und vorerkrankte Personen sind gezwungen, das Haus nicht mehr zu verlassen. Sie gehören auch zu den genannten Risikogruppen und bleiben lieber daheim? Hier haben wir für Sie eine Liste der Hilfsangebote vor Ort zusammen gestellt.

Kamp-Lintfort

Die KALI AKTIV Freiwilligenagentur koordiniert nun ebenfalls Einkaufshilfen für Lebensältere und Vorerkrankte. Ab sofort können sich Menschen mit einem Hilfebedarf und Menschen die helfen wollen täglich von 9 Uhr bis 14 Uhr unter 02842 / 912 171 oder per E-Mail an info@kaliaktiv.de bei Herrn Mokosch wenden.

Die Ehrenamtler der Malteser Moers bis Xanten erledigen unter dem Malteser-Motto „Weil Nähe zählt“ die Einkäufe für Menschen, die durch das Virus besonders gefährdet sind. Zu dieser Gruppe gehört die ältere, chronisch erkrankte und eingeschränkte Bevölkerung. Die Bestellannahme ist täglich von 14 bis 16 Uhr unter Tel.: 0152/53818462 zu erreichen. Die Lieferung erfolgt am gleichen oder darauffolgenden Tag.



Neukirchen-Vluyn

Die Mitglieder der Facebookgruppe „Corona-Virus - Neukirchen-Vluyner Nachbarschaftshilfe für ältere Mitmenschen“ bieten an, Einkäufe, Spaziergänge mit dem Hund und sonstige Tätigkeiten in der Öffentlichkeit zu übernehmen. Hier haben sich in den letzten Tagen bereits 160 Menschen angemeldet. Wer Unterstützung benötigt, aber kein Facebook hat, meldet sich unter Tel.: 02845 / 391 227.

Moers

Der Krankenfahrdienst ERYA und das Team von Mietwagen Yanik bieten ein kostenloses Einkaufstaxi an. „Vorgesehen ist es für ältere Menschen, die Hilfe benötigen in dieser schwierigen Zeit“, erläutert Ertan Yanik. „Wir wollen alles geben, sodass die Bürger aus Moers gut versorgt werden“. Dienstags, donnerstags und samstags von 11 bis 15 Uhr sind die Fahrer im Einsatz. „Diese tolle Initiative unterstützen wir gerne“, freut sich Bürgermeister Christoph Fleischhauer. Übrigens: Das Einkaufstaxi kostet zwar nichts, aber Spenden sind durchaus erwünscht. Der Erlös soll z. B. an Pflegepersonal oder Krankenschwestern gehen. Das Einkaufstaxi ist zu erreichen unter Tel: 0 28 41 / 93 93 807.

Der Moerser Unternehmer Noel Schäfer hat die Internetseite www.nachbarschaftshilfe.nrw eingerichtet. Die Freiwilligenzentrale Moers erreichen Sie unter Tel.: 02841 / 880674–88. Schwafheimer, die Unterstützung benötigen, können sich an das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Schwafheim wenden unter Tel.: 0178 / 3295943. Siegfried Zakrzewski ist Ansprechpartner für die Nachbarschaftshilfe in Hülsdonk. Er freut sich über Anrufe unter Tel: 02841 / 28326 oder unter siegfried. zakrzewski @live.de.

Rheinberg

Ab kommender Woche wird die Internetseite www.rheinberg-hilft.de online gehen. Dort können Hilfesuchende und Anbieter sich austauschen. Wer kein Internet hat, kann sich montags, mittwochs und freitags zwischen 10 und 12 Uhr unter Tel: 02843-6603 informieren.