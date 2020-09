Nach einer Raumluftmessung hat die Stadt Moers entschieden, Trauungen ab sofort auf insgesamt zehn Personen - Brautpaar und bis zu acht Gäste – zu beschränken. Die Ergebnisse der Überprüfung mit einem CO2-Messgerät hat zu dieser Vorsichtsmaßnahme geführt. So können auch bei mehreren Trauungen hintereinander eine gute Luftqualität und damit ein niedriges Infektionsrisiko gewährleistet werden. Coronaviren werden vor allem über Aerosole – Kleinstpartikel in der Luft - übertragen. Bei einem niedrigen CO2-Wert kann auch von einer geringen Aerosolkonzentration ausgegangen werden. Brautpaare, die bereits Termine vereinbart hatten, werden vom Standesamt informiert. Samstags-Trauungen an besonderen Orten betrifft diese Regelung nicht.