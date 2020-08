Die RAG Montan Immobilien schafft zwei weitere Spielmöglichkeiten für die jüngsten Einwohner des Stadtquartiers Niederberg 1/2/5 in Neukirchen-Vluyn. Die Spielplätze mit dem Bergbau bezogenen Namen „Schichtwechsel“ und „Grubenbahn“ wurden jetzt an die Stadt übergeben und sind bereit bespielt zu werden. Auch ein neuer Grünzug verleiht dem Erfolgsprojekt eine weitere grüne Note.



Die Kinder erwartet auf dem 300 Quadratmeter großen Spielplatz „Schichtwechsel“ eine dreidimensionale Kletterlandschaft mit Hangelstrecke sowie einer Aussichtsplattform. Damit der Bergbau Charakter auf dem ehemaligen Zechenareal Niederberg 1/2/5 auch für die Kleinen erhalten bleibt, schmückt eine nachgebildete Grubenbahn mit Loren und Sandspielmöglichkeiten den Spielplatz „Grubenbahn“. Bei einer Größe von 130 Quadratmetern haben Kinder genug Platz sich auszutoben.

Der Bau der Spielplätze sowie des Grünzuges erfolgte durch die von der RAG Montan Immobilien beauftragte Firma Knappmann GmbH & Co. Landschaftsbau KG. Bereits im Herbst letzten Jahres begannen die Bauarbeiten der neuen Spielplätze und des Grünzuges.

"Es ist schön zu sehen, wie viel Abwechslung die neuen Flächen unseren Kleinsten bieten", freute sich Bürgermeister Harald Lenßen über die Öffnung der Spielplätze. "Sie bereichern das Spielangebot enorm und tragen weiter dazu bei, unsere schöne Stadt noch familienfreundlicher zu machen."

Mehr Freizeitmöglichkeiten

Die Spielplätze wurden im nördlichen Teil des früheren Zechengeländes auf dem Landschaftsband gebaut, so war es auch in der Rahmenplanung vorgesehen. Bevor das Projekt jedoch realisiert werden konnte, musste sich zunächst erst das modellierte Gelände setzen. Nachdem letzte Mängel beseitigt wurden, haben Projektleiterin Sandra Nierfeld, die Stadt Neukirchen-Vluyn und die Scape Landschaftsarchitekten GmbH eine letzte Abnahme der Spielplätze durchgeführt. Die Bepflanzung der Grünfläche ausgenommen, sind die Projekte jetzt fertiggestellt.

RAG-Montan Immobilien Projektleiterin Sandra Nierfeld betont anlässlich der Freigabe: „Die neuen Spielplätze sind eine Erweiterung des Freizeitangebots im Stadtquartier Niederberg 1/2/5. Sie gehören zur Erfolgsstory der Entwicklung des ehemaligen Zechenareals Niederberg in Neukirchen-Vluyn, dass wir als ein gehobenes neues Stadtquartiers realisiert haben. Dazu gehört auch die landschaftliche Gestaltung und die Freiraumgestaltung mit parkähnlichen Grünzonen. Durch die Bereicherung mit zwei neuen Spielplätzen wird das Wohnquartier Niederberg noch einmal attraktiver für junge Familien.“