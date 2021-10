Ende vergangenen Jahres hatten die Vorstandsmitglieder des Stadtverbandes Moers der Kleingärtner eine blühende Idee: das rund 400 Quadratmeter große Grabeland vor dem Bürogebäude an der Heinrichstraße zu neuem Leben zu erwecken. Eine Obst-und Insektenwiese sollte es werden - aus Liebe zur Natur. Gesagt, getan! Im Mai ging’s dann mit den Buddelarbeiten los.

Die neue Wiese wurde von einem beauftragten Garten-und Landschaftsbauer eingesät, Kirsch-, Äpfel-, Pflaumen-, und Pfirsichbäume sowie Blumen und Stauden gepflanzt. „Im Frühjahr und Sommer kommenden Jahres soll dann alles blühen“, so die 1. Vorsitzende Henny Großbongardt voller Vorfreude. Schriftführer Klaus-Dieter Schwieren fügt hinzu: „Wichtig war uns, einen Beitrag für die Natur zu leisten, ein ökologisches System aufzubauen und zu erhalten. Das ist unser Ziel und diese Fläche bot sich dafür bestens an.“

Hier summt und brummt es im Frühling

Neben den vielen Pflanzen, wie auch Borretsch, die insbesondere Wildbienen anlocken sollen, wird noch ein größeres Insektenhotel gebaut und ein Totholzhaufen angelegt. Dieser soll Kleintieren wie Igeln und Vögeln Unterschlupf und Sicherheit bieten.

Um die regelmäßige Pflege der Wiese kümmern sich die Vorstandsmitglieder. Die Neugestaltung der Fläche wurde einstimmig beschlossen.

Zur Dachorganisation Stadtverband Moers der Kleingärtner zählen insgesamt 470 Mitglieder/Pächter. „Die Nachfrage ist momentan groß. Das Interesse an Kleingartenparzellen ist sprunghaft gestiegen“, so Klaus-Dieter Schwieren. Für Fragen stehen die Vorstandsmitglieder gerne unter stadtverband-moers@t-online.de zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch unter www.stadtverband-kleingärtner-moers.de Die Homepage wird in Kürze aktualisiert.