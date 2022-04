Neue Blumenwiesen und

größere Pflanzenvielfalt

In Moers brummt und summt es wieder häufiger. Im Stadtgebiet hat die Verwaltung zusammen mit der Enni Stadt und Service Niederrhein AöR und engagierten Helfern in einem Pilotprojekt sogenannte "Insektenoasen" errichtet.

Dabei wurden Blumenwiesen neu angelegt oder die Pflege der Grünflächen so umgestellt, dass sich dort eine größere Pflanzenvielfalt befindet, mit der sich Insekten und andere Tierarten entwickeln können.

Nicht immer ist aber auf den ersten Blick erkennbar, dass sich hinter der ungemähten Wiese ein ökologisches Konzept verbirgt, daher sollen "Hummel-Pins" Abhilfe schaffen.

Hummel-Pins als Kennzeichnung

„Die gelben Schilder mit der Hummel sollen in erster Linie Informationen über die jeweilige Biodiversitätsfläche bieten und dazu anregen, sich mit dem Thema zu beschäftigen“, so Birgit Geistmann, Grünflächenmanagerin der Stadt Moers.

Die Hummel steht exemplarisch dafür, dass Insekten auf der Fläche ein Angebot an Nahrung und Lebensraum finden. „Diese Gruppe der Insekten ist besonders stark vom Artensterben bedroht und verzeichnet in den letzten Jahren einen dramatischen Schwund“, führt Geistmann fort.

Die Idee zum Projekt hatte der

Moerser Michael Jansen

Insgesamt sechs Flächen wurden in Moers schon exemplarisch mit Hummel-Pins gekennzeichnet. Die Idee zu dem Projekt kam vor einigen Jahren von Bürger Michael Jansen, der zusammen mit der Stadt die erste 2.000 Quadratmeter große Pilotfläche an der großen Wiese am Jakobweg in Scherpenberg errichtet hat.

Weitere Biodiversitätsflächen sollen im Stadtgebiet noch entstehen und ebenfalls mit dem Beschilderungskonzept gekennzeichnet und beschrieben werden.

Informationen zur Blumenwiese am Jakobweg und anderen Insektenoasen hat Michael Jansen auch auf www.moerser-blumenwiesen.de und Twitter zusammengestellt: twitter.com/MoBlumenwiesen.