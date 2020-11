Kalli kam als Beschlagnahme in die Tierherberge Kamp-Lintfort und hatte bisher kein gutes Hundedasein. Er ist optisch ein sehr ansprechender Vierbeiner, in dem ein Appenzeller tüchtig mitgespielt hat. Der zirka 60 Zentimeter hohe Rüde ist neun Jahre alt und hat für seine zweite Lebenshälfte endlich ein artgerechtes Zuhause verdient.



Kalli hat im früheren Zuhause nur in einem Zimmer gelebt, wo er friedlichen Kontakt zu Katzen hatte. Kinder sind in seinem neuen Zuhause nicht wünschenswert, weil dieser unsichere Hund erst mal in Ruhe dort ankommen muss. In der Tierherberge entwickelt sich der als Häufchen Elend angekommene Hund immer mehr zu einem lebenslustigen Burschen. Dabei unterstützt ihn seine Hundefreundin Jessy tüchtig.

Kalli braucht Zeit, um warm zu werden und Vertrauen zu fassen. Er ist ohne Selbstverschulden ein vorbelasteter Hund, mit dem sein künftiges Frauchen/Herrchen noch viel arbeiten muss. Daher ist auch Hundeerfahrung erwünscht. All das, was Kalli zurückgibt, wenn er spürt, dass man es gut mit ihm meint, ist sehr viel Dankbarkeit und stetige Treue. Diese Chance ist elementar wichtig für sein weiteres Leben, denn er hat beste Anlagen zu einem tollen Wegbegleiter.

Weitere Infos unter Tierherberge Kamp Lintfort, Tel. 02842/9283213