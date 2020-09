Der Herbstanfang steht vor der Tür und damit purzelt auch die so farbenprächtige Blätterpracht. Damit das Laub der städtischen Bäume nicht zum Ärgernis wird, bereitet sich die ENNI Stadt & Service aktuell erneut auf einen besonderen Entsorgungsservice vor.

Ab dem 5. Oktober können Moerser an sechs mobilen Sammelstellen wieder das Laub der städtischen Bäume kostenlos abgeben. Ulrich Kempken, ENNI-Abteilungsleiter Entsorgung/Reinigung, ist sicher, dass die bewährte Aktion auch in diesem Jahr gut läuft. „Mit der mobilen Laubsammlung kommen wir quasi zu unseren Kunden nach Hause“, bittet er die Bürger hiervon auch deswegen Gebrauch zu machen, weil in den Rinnstein gefegtes Laub Kehrmaschinen vor große Probleme stellt. „Diese können Blätterberge nur schwer aufnehmen. Im Übrigen ist es nicht erlaubt, das Laub in den Rinnstein zu fegen.“

Bis zum 12. Dezember können Moerser das Laubmobil an den jeweiligen Aktionstagen wieder täglich von 7:30 bis 15 Uhr ansteuern. Nur in Eick, wo das Laubmobil samstags steht, findet die Sammlung von 10 bis 14 Uhr statt. „So können die Bürger den Service bereits mit der Fahrt zum Arbeitsplatz kombinieren.“ Los geht es am Montag, 5. Oktober, auf dem Parkplatz vor der Eishalle Solimare an der Filder Straße. Dienstags steht das Laubmobil am Meerbecker Marktplatz an der Lindenstraße, mittwochs am Parkplatz des Kapellener Henri-Guidet-Zentrums, donnerstags am Kirmesplatz am Länglingsweg in Schwafheim, freitags am Parkplatz des Schulzentrums Rheinkamp und samstags im Wendekreis am Ende der Schillerstraße in Eick. Die genauen Termine finden Moerser im Abfallkalender.

ENNI bittet Nutzer des Laubmobils, die allgemeinen Corona-Regeln einzuhalten und somit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu anderen zu halten. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Laubsammler können das Sammelfahrzeug problemlos befüllen. Anderer Grünschnitt darf dort allerdings nicht hinein. Moerser sollten daher mit Kontrollen rechnen. Diese sollen laut Kempken auch sicherstellen, dass nur Moerser Gebührenzahler in den Genuss des kostenlosen Serviceangebotes kommen. Übrigens: Auch in diesem Jahr ist der Laubservice nur an den mobilen Sammelstellen kostenlos. Wer sein Laub am Kreislaufwirtschaftshof der ENNI am Jostenhof abliefert, muss aus organisatorischen Gründen weiterhin drei Euro bezahlen. Deswegen empfiehlt Kempken, Laub an den mobilen Sammelstellen abzugeben oder noch besser, über die braune Biotonne zu entsorgen. Diese nutzen mittlerweile mehr als 16.000 Haushalte, um ihre täglichen Küchen- sowie Gartenabfälle und in der Herbstzeit eben auch das Laub zu entsorgen. „Die Biotonne überzeugt durch ihre Vorteile für die Umwelt und das Portemonnaie“, weiß Kempken aus Erfahrung. So oder so hat er noch eine Bitte: Wer seine Säcke zum Laubmobil bringt, sollte diese auf keinen Fall außerhalb der genannten Termine an den Sammelstellen abladen. „Das ist verboten und verleitet erfahrungsgemäß Müllsünder dazu, andere Abfälle danebenzustellen. So entstehen wilde Müllkippen, deren Beseitigung in der Regel sehr teuer ist.“

Fragen zur Abfallentsorgung beantwortet die ENNI unter der kostenlosen Servicehotline 0800-222 1040.