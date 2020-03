Was Davit Arican anpackt, passt! Der Inhaber der Moerser Firma A&S Grünbau stellt in der ZDF-Sendung „Duell der Gartenprofis“ regelmäßig sein besonderes Talent für die Gartengestaltung unter Beweis. Befand sich die Sendung seit Oktober im Winterschlaf, erwacht sie am 26. April frühlingshaft neu auf den Bildschirmen.

Davit freut sich, nun fester Bestandteil der Sendung zu sein und in diesem Jahr in 16 Duellen in ganz NRW seiner Kreativiät freien Lauf lassen zu können. „Viele wichtige Sachen sind in der letzten Zeit für mich entstanden. Garten ist für mich ein Abenteuer, das ich in Kombination mit meinen kreativen Fähigkeiten erlebe“, so der sympathische 39-Jährige, der seit knapp einem Jahr dabei ist. Der Erfolg der Sendung spricht für sich: Rund 1,8 Millionen Zuschauer schauten sich die „Grünen Duelle“ 2019 an. Neu in diesem Jahr: Die aus dem TV bekannte Innenarchitektin Eva Brenner („Zuhause im Glück“) wird die Sendung an-, und abmoderieren. „Wichtig ist mir vor allem gärtnerisches Wissen zu vermitteln und Gartendesign miteinzubringen. Zudem ist das Gestalten von räumlichen Gegebenheiten von Bedeutung. Ich möchte ästhetische, zeitlose Räume im Grünen schaffen“, sagt der Gartenprofi.

"Weg vom Kies - hin zu lebendigem Pflanzenraum"



Davit Arican möchte auch ganz besonders die Attraktivität und die Lebendigkeit von Pflanzen wieder mehr in den Fokus rücken und in den Gärten integrieren. Und das in erster Linie in Vorgärten. „Weg vom Kies – hin zu lebendigem Pflanzenraum“ könnte auch Davits Motto lauten: „Ich möchte die Menschen sensibilisieren, Abstand von „pflegeleichten“ Schottergärten zu nehmen für einen grünen, lebhaften Garten, der in Wirklichkeit noch pflegeleichter ist“, schmunzelt der studierte Landschaftsarchitekt. „Wichtig ist dabei, den Leuten alternative Vorschläge zu unterbreiten. Dazu möchte ich einen Beitrag und Aufklärungsarbeit leisten.“

Aber auch bei OBI mischt Davit nun ganz vorne mit. Er übernimmt die Supervision, die Planung und das Casting für das Gewinnspiel rund um das Projekt „Wunschgarten“. Dort können die Teilnehmer drei Wunschgärten zu je 20.000 Euro sowie elf zu 4.000 Euro gewinnen. Nach einer Auswahl der Bewerber, können diese ein Video schicken, in dem der Traumgarten klar definiert sein sollte. Die Teilnehmer werden vom Team auf Fotogenität geprüft. Davit kümmert sich um die Planung und schaut, was machbar ist - denn in nur einer Woche soll der neue Wunschgarten bereits fertiggestellt sein.

Im Dezember 2019 wurde zudem ein ausführliches Portrait über Davit Arican im DEGA-Fachmagazin für den Garten-und Landschaftsbau veröffentlicht. Grünes Licht von allen Seiten also - es läuft für Davit. Da kann man auf weitere Projekte nur gespannt sein...