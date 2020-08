ENNI spendet den Helferinnen des Arbeitskreises Schlosspark Arbeitswerkzeug



Mit Garten-Handschuhen und Rosenschere werkeln die ehrenamtlichen Gärtnerinnen von Mai bis Oktober jede Woche hinterm Moerser Schloss. Ab sofort mit neuem, professionellem Arbeitswerkzeug.

Damit die Helferinnen des Arbeitskreises Schlosspark das Rosarium weiterhin pflegen können, hat ENNI Stadt & Service Rosenscheren, feste Arbeitshandschuhe und eine große Astschere gespendet.

Ehrenamtliche Gärtnerinnen machen liebevoll die "Feinpflege" im Rosarium

Um die Grundpflege wie die Bewässerung kümmert sich die ENNI. Mittwochsvormittags treffen sich die ehrenamtlichen Gartenpfleger zum Unkrautzupfen und zur Rosenpflege.

Sie regen die Rosen zur zweiten oder dritten Blüte an. Das Team gehört zum Grafschafter Museums- und Geschichtsverein und sorgt schon seit zehn Jahren immer für einen blühenden Rosengarten. Anne-Rose Fusenig ist regelmäßig voller Motivation dabei: „Ich will mit den anderen Frauen dieses wunderbare Kleinod mitten in der Stadt zum Erholen und Genießen erhalten.“

Wer macht mit?

Wer das Moerser Rosenparadies hinterm Schloss mitpflegen möchte, ist herzlich eingeladen, mittwochs zwischen 9.30 und 11.30 Uhr vorbeizukommen.