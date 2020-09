Fall:

Person X bekommt ab September 2020 die EU Rente + Aufstockung, weil die Rente zu gering ist.

Spannendererweise wird beides erst am Ende des Monats ausgezahlt, sodaß Person X einen ganzen Monat ohne Geld/Hilfe dasteht - was bedeutet:

Miete = Zero, Strom = Zero und Telefon = Zero.

Essen ist auch überbewertet.

Warum gibt es an dieser Stelle KEINE Unterstützung?

Unmenschlichkeit siegt mal wieder!!!