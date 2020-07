Seit Jahren setzen sich Dieter Kiwitt, Anwohner, und seine Mitstreiter für eine Verkehrsberuhigung in der Liebrechtstraße ein, die gerne als Abkürzung zum Gasgeben genutzt wurde, um die Ampeln an der Rheinberger Straße zu umgehen. Nach Jahren intensiver Bemühungen, vielen Gespräche, Ortsterminen, Eingaben formulieren, Autos zählen, wurden nun nach 2 1/2 jähriger "Bauzeit" in der Liebrechtstraße endlich die ersten Moerser Bremsschwellen, Drempel, installiert. Ibrahim Yetim: "So etwas muss künftig schneller, einfacher, unbürokratischer gehen!" Dieter Kiwitt. "Ich bin zuversichtlich, dass die Drempel mindestens die Fahrzeuge aus dem Quartier raus halten, die hier die schnelle Abkürzung gesucht habe. Es ist ein erster Schritt. Wir werden beobachten, wie sich diese Maßnahme bewährt." Weitere Drempel werden in der Jockenstraße installiert und dort zur Verkehrsberuhigung beitragen.