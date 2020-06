Da gibt es eine Schule in Moers, die Geschwister-Scholl-Gesamtschule, die aufgrund der Coronakrise zunächst wie alle Schulen geschlossen und auf Homeschooling zurückgeworfen war und erst peu á peu auf beschränkten Präsenzunterricht umstellen konnte. Eine Zeit, in der Verschwörungstheorien in Deutschland Hochkunjunktur hatten. Eine Diktatur wie die Nazidiktatur wurde ernsthaft heraufbeschworen. Menschen wie Xavier Naidoo, Attila Hildmann und so viele No-Names konnten kurzfristig ihre verschwörungstheoretische Nische finden mit ach so kurzer Halbwertzeit. Niemand beschäftigt sich inzwischen mehr mit ihrem Unsinn. Die aufgekommenen Verschwörungstheorien jedenfalls veranlasste die Geschwister-Scholl-Gesamtschule, besonders deren Schülervertretung, zu einem Projekt zu Verschwörungstheorien aufzurufen und daran zu arbeiten. Nach den Ferien sollte ein Fotowettbewerb "Mein Alu-Hut gegen verstrahltes Gedankengut" das Schulprojekt abschließen.

Ein gutes aktuelles Schulprojekt, ein gutes und außerschulisch wie gewöhnlich kaum beachtetes Projekt wie viele andere an unseren Schulen - wenn da nicht, ja, wenn da nicht die sich aufbäumenden Verschwörungstheoretiker wären, die nicht lokal, sondern deutschlandweit, weil sie sonst nicht genug Stimmen zusammenbekommen, zum Halali auf die Geschwister-Scholl-Gesamtschule geblasen hätten.

Die Rheinische Post Moers berichtet aktuell:

"Die Moerser Geschwister-Scholl-Gesamtschule erlebt derzeit eine Welle von Kritik und Beschimpfungen im Internet. Schüler hatten sich in Corona-Zeiten mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt und wollten einen Fotowettbewerb machen.

Fassungslosigkeit und Bestürzung dürften zu den ersten Reaktionen innerhalb des Lehrerkollegiums, der Schülervertretung (SV) und der Schulleitung gehört haben, als die ersten Mails auf dem Server der Moerser Geschwister-Scholl-Gesamtschule aufliefen: mehr als 1200 Mails mit heftigen Beschimpfungen, Beleidigungen, Denunzierungen bis hin zu persönlichen Bedrohungen.

Schulleiter Rolf Grüter ist am Montag zusammen mit dem Kollegium, der Schülervertretung sowie Ibrahim Yetim (MdL) als Schulpaten für die „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ an die Öffentlichkeit gegangen. Grund des sogenannten Shitstorms im Netz war ein Schulprojekt, in dem die Schüler der Sekundarstufe I und der Oberstufe zum Thema „Verschwörungstheorien“ in Corona-Zeiten gearbeitet hatten.

Nach den Sommerferien sollte ein Fotowettbewerb „Mein Alu-Hut gegen verstrahltes Gedankengut“ das Projekt abschließen. Die Planung zum Wettbewerb, die noch nicht publiziert war, drang über die sozialen Medien nach außen und brachte den Stein ins Rollen. „Wir haben Mails aus Berlin, Bonn und München bekommen von Menschen, die weder unsere Schule kennen noch mit Moers etwas zu tun haben“, sagte Schulleiter Rolf Grüter. Absender sind unter anderem Mitglieder der „Stay awake“-Bewegung, die nach eigenem Bekunden für „Freiheit und Selbstbestimmung“ eintritt.

Das Schulprojekt Verschwörungstheorien sei „pure Gehirnwäsche für die Schüler“ heißt es in einer Mail. „Die Schule gehört sofort geschlossen, der Rektor entlassen.“ An anderer Stelle: „Ich sehe diese Aktion gleichwertig zum Missbrauch an Kindern. In diesem Fall nicht eine physische, sondern die psychische Ebene.“ Oder: „Seid ihr krank oder pervers oder sadistisch, dass ihr die Kinder damit konfrontiert. Was Kinder zu glauben haben und was nicht, dass lassen Sie bitte den Eltern und allein den Eltern übrig.“

Mittlerweile sei auch beim Jugendamt in Moers eine Anzeige wegen angeblicher Gefährdung von Kindeswohls eingegangen, so der Schulleiter. Der Gesamtschule wird der Vorwurf gemacht, dass ein mit Unwahrheiten gespickter und als getarnter Schülerwettbewerb Staatspropaganda sei. In einer anderen Mail heißt es dazu: „Sollte der Wettbewerb tatsächlich umgesetzt werden, so werde ich rechtliche Schritte wegen Hetze gegen Andersdenkenden gegen Ihre Schule einleiten.“

In einem Kommentar wird behauptet, die Namensgeber der Schule, die von den Nazis ermordeten Geschwister Scholl, seien zu ihrer zeit selbst „Verschwörungstheoretiker“ gewesen. Und es wird die Frage aufgeworfen, was sie wohl über die angebliche „Hetze“ sagen würden. Das Kollegium ließ die Frage am Montag nicht unbeantwortet und verwies auf unterschiedliche Schulprojekte in der Öffentlichkeit: erinnern, mahnen, aufklären über die Nazi-Zeit, sich eine eigene kritische Meinung bilden. „Die Nazi-Keule macht wütend. Das lassen wir uns nicht vorwerfen“, hieß es aus dem Kollegium. Ibrahim Yetim verwies auf das pädagogische Konzept der Schule, das darauf abzielt, junge Menschen mit kritischen Themen zu konfrontieren, um sie auf das Leben vorzubereiten.

Derweil wird den Lehrkräften im Netz die Lehrbefähigung und jegliche Kenntnis geschichtlicher Zusammenhänge abgesprochen. Schließlich sei die BRD nur eine Treuhandverwaltung der Alliierten, heißt es. Drohungen wie: „Ich würde an deiner Stelle aufpassen, was du lehrst“, schließen sich an. Nur vereinzelt gibt es Zustimmung für das Anliegen des Wettbewerbs. die Schule: „Glückwunsch an die Schule, diese hat alles richtig gemacht“, heißt es in einem Kommentar.

Für die Schulleitung ist klar, dass der Wettbewerb zum Schutz des Kollegium, der Schülerinnen und Schüler ausgesetzt wird. „Das Thema Verschwörung bleibt, und wir machen weiterhin öffentlich, wie wir damit umgehen“, so Rolf Grüter."



Soweit die Rheinische Post.

Und ich kann den Schülern und Lehrern der Schule nur empfehlen: Bleibt standhaft, macht keinen Rückzieher vor den in ihren realitätsfernen Blasen lebenden Verschwörungstheoretikern. Jeder Schüler hat schließlich auch das Recht, die Verschwörungstheorien zu befeuern, sich einen Alu-Hut gegen die freiheitliche, rechtsstaatliche Demokratie aufzusetzen. Er wird sich natürlich der argumentativen Auseinandersetzung stellen müssen. Man darf gespannt sein, wer sich auf die Seite der Verblendeten stellt. Seine argumentativen Karten dürften schlecht aussehen. Trotzdem, da bin ich mir sicher: Es würde sich nicht auf seine Zensuren niederschlagen.