Nach fast drei Jahren Leerstand und zähen Verhandlungen ist der Verkauf des ehemaligen Finanzamtgebäudes in der Moerser Innenstadt nun endgültig beschlossen.



Wie der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim mitteilt, hat der Landtag Nordrhein-Westfalen in seiner Sitzung am Mittwoch dem Verkauf des ehemaligen Finanzamtes Moers an der Unterwallstraße zugestimmt. Trotz aller Bedenken und vieler offener Fragen zum intransparenten Verkaufsverfahren zeigt sich der Innenpolitiker froh, dass dieser erste Schritt jetzt getan ist: „Obwohl der Bericht des externen Antikorruptionsbeauftragten anscheinend nicht für alle eine Warnung war, bin ich froh, dass diese Hängepartie endlich beendet ist.“ Yetim hatte von Beginn an immer wieder darauf gedrungen, dass das seit 2018 leerstehende Gebäude kein Schandfleck in der Innenstadt werden darf. Bei aller Verärgerung darüber hatte Yetim schnell den Blick nach vorne gerichtet und vorgeschlagen, eine Mischnutzung aus Wohnen, Dienstleistungen, Kreativwirtschaft und z.B. Bildungseinrichtungen an dem Standort zu realisieren. „Wir brauchen Menschen und Bewegung an diesem Standort, um die Innenstadt zu beleben“ so der Abgeordnete. Yetim hofft, dass sich der Standort nach dem Verkauf nun endlich in diese Richtung entwickeln kann.