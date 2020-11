Die betroffene Person war jetzt etwa 5 Wochen in häuslicher Quarantäne. Anfangs bestand Verdacht auf Kontakt mit einer positiv getesteten Person. Ein Test wurde nicht gemacht, erst nach rund 2 Wochen wurde die betroffene Person auch positiv getestet. Nach über 2 weiteren Wochen wurde letzten Mittwoch ein Corona-Schnelltest durchgeführt mit negativem Ergebnis. Die betroffene Person hat daraufhin kurzzeitig die Wohnung verlassen, um in einem nahe gelegenen Supermarkt eine 6er-Pack. Wasser zu kaufen. Dabei wurde er vom Ordnungsamt erwischt und letztendlich in Haft genommen. Der Richter hat die betroffene Person zu 580 Euro Geldstrafe verurteilt, da der Schnelltest vom Richter nicht anerkannt wurde wegen zu großer Fehlerhaftigkeit. Es hätte ein normaler Test gemacht und das Ergebnis der Person durch Ordnungsamt/Gesundheitsamt mitgeteilt werden müssen. Die betroffene Person befindet sich nun immer noch in Haft, da das Geld nicht vorhanden ist und vom Jobcenter die Anfang September beantragten Hartz-4-Leistungen bisher immer noch nicht da sind, von Oktober/November ganz zu schweigen.

Alles redet vom Corona-Schnelltest - der aber vom Gericht nicht anerkannt wird?

Die in diesem Artikel beschriebene betroffene Person hat sich auf das negative Ergebnis vom Corona-Schnelltest verlassen und ist dafür jetzt in Haft genommen worden.

Wieso werden denn jetzt überall diese Schnelltests angeboten, wenn sie anscheinend nicht relevant sind und nur die normalen Tests Gültigkeit haben?

Die betroffenen Personen werden aber darauf nicht hingewiesen!