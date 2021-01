Bin überaus günstig an ein nagelneues Trimmrad mit Knieteppich gekommen (für nur 5 €). So habe ich neben der täglichen Meditation die Kräftigung der Bauchmuskulatur ins spärlich bestückte Programm aufgenommen.

Wenn die 7-Tage-Inzidenz nur noch bei knapp über 50 liegt, die Corona-Leine von 15 Kilometern Geschichte ist und ich in das ferne Land der Herzallerliebsten einreisen darf (also bereits ca. 2034) , bin ich hoffentlich in guter Form für die angebetete Zielperson.

Dies in Sachen Bonmot. Anders formuliert: Die Vorgabe "50 auf 100000" ist nicht realisierbar und daher ein Motivationskiller. Die Bundesregierung hat Corona bestenfalls ansatzweise im Griff.