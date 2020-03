Wie der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel gerade bestätigt, gibt es eine dritte Infektion mit dem Coronavirus im Kreis Wesel.

Am Dienstag, 10. März, wurde der Fachdienst über eine weitere bestätigte Infektion mit dem Coronavirus im Kreis Wesel informiert. Zuvor gab es einen Fall in Kamp-Lintfort, dann einen in Moers.

"Die erkrankte Person hielt sich in Tirol (Österreich) auf"

Es handelt sich bei der erkrankten Person um einen Bürger aus Moers, der sich in der letzten Woche in Tirol (Österreich) aufgehalten hat. "Der Bürger befindet sich in häuslicher Absonderung, zeigt leichte Symptome und wird von Mitarbeitenden des Fachdienstes Gesundheitswesen betreut. Derzeit ermittelt der Fachdienst Gesundheitswesen mit Hilfe des Betroffenen dessen Kontaktpersonen", so die Presseetelle des Kreises Wesel.

Dieser Fall stehe in keinem Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Coronafall in Moers.

Am morgigen Mittwochvormittag, 11. März 2020, wird der Koordinierungskreis des Krisenstabs beim Kreis Wesel erneut zusammen kommen, um das weitere Vorgehen zur aktuellen Lage zu besprechen und umzusetzen.