Die Anmeldephase für den Kindergarten läuft. Eltern sollten ihr Kind bis Freitag, 18. Dezember, zunächst in der Einrichtung ihrer Wahl vormerken lassen.

Ab 15. Januar beginnen die Leiterinnen aller Kitas mit der Versendung der Zusagen. Das Jugendamt und die Kindergärten in allen Stadtteilen ermitteln anschließend, ob Kinder unversorgt und in welchen Einrichtungen noch freie Plätze vorhanden sind.

Wer keinen Platz in der gewünschten Einrichtung erhalten hat, wird anschließend schriftlich befragt, ob die Stadt bei der Suche behilflich sein soll. Das Jugendamt versucht dann im März/April, ein passendes Betreuungsangebot zu vermitteln. Für Kinder unter drei Jahren ist die Kindertagespflege eine bewährte Alternative. Plätze bei qualifizierten Tagesmüttern vermittelt ebenfalls das Jugendamt.