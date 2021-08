Pflegende Angehörige sind oft sehr stark belastet. Daher ist es wichtig, auf die eigene körperliche und seelische Gesundheit zu achten. Yoga kann dabei helfen, Kraft zu schöpfen und Energie aufzutanken. Lernen Sie in einer Schnupperstunde die wohltuende Wirkung und einen Weg zur inneren Ruhe und Gelassenheit kennen.

Herr Dewar Adair aus Dortmund wird Sie am 26.08.2021 von 14.00 – 15.30 Uhr durch die Online-Yogastunde führen. Er hat 2014 eine private, ehrenamtliche Initiative mit dem Namen "Pause für pflegende Angehörige" ins Leben gerufen und bietet seitdem speziell für diese Personengruppe Entspannungskurse (mit Yoga-Elementen) kostenfrei an.

Voraussetzung für die Teilnahme: Es wird nur lockere Sportbekleidung, eine (Yoga)-Matte, ein Kissen und eine Decke sowie körperliche Mobilität benötigt.

Bei Interesse an der Teilnahme melden Sie sich bitte telefonisch unter 02841 - 90 00 41 oder per E-Mail unter pflegeselbsthilfe-kreis-wesel@paritaet-nrw.org an. Nach der Anmeldung werden die Zugangsdaten übermittelt.