34 Intensivbetten pro 1.000 Einwohner gibt es in der Bundesrepublik Deutschland. Unser niederländischer Nachbar kann nur 7 Intensivbetten auf 1.000 Personen vorhalten.

Im Rahmen der Corona-Krise gibt es dort einen Mangel an Möglichkeiten der Intensivbetreuung erkrankter Patienten.

Der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens, Karl-Josef Laumann, hat am vergangenen Freitag die Krankenhäuser in seinem Verantwortungsbereich schriftlich gebeten, grenzüberschreitend an dieser Stelle zu unterstützen. Das St. Josef Krankenhaus hat nach Vermittlung durch das Universitätsklinikum Münster am Sonntag einen COVID-19 erkrankten niederländischen Patienten aus der Provinz Noord-Brabant, der zurzeit intensivmedizinisch betreut wird, zur Behandlung aufgenommen.