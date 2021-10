Auf was kommt es bei der respektvollen und empathischen Begleitung schwerkranker Menschen und Sterbender an? Wie können An- und Zugehörige sinnvoll unterstützt werden? Wie geht man mit den Themen Tod, Trauer und Sterben um?

Diese und weitere Fragen beantwortet Tanja Meissner, Leiterin des Ambulanten Hospizdienstes Bethanien, am Dienstag, 9. November, um 18 Uhr bei einem Infoabend im Seniorenstift Bethanien an der Wittfeldstraße 31. Der Infoabend richtet sich an alle, die sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit im Ambulanten Hospizdienst Bethanien interessieren oder sich über dessen Hilfemöglichkeiten

informieren möchten.

Der Ambulante Hospizdienst unterstützt Schwerkranke und Sterbende auf ihrem letzten Weg durch Gespräche, zuhören und da sein und entlastet An- und Zugehörige. Die Besuche finden Zu Hause, in stationären Alten- und Behinderteneinrichtungen und im Krankenhaus im gesamten Moerser Stadtgebiet statt. „Wir erfahren durch den intensiven Kontakt große Dankbarkeit“, berichtet Tanja Meissner. Ihr Team besteht aus 38 ehrenamtlichenMitarbeitern sowie zwei hauptamtlichen Hospizkoordinatorinnen.

Der Infoabend wird unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes, der Hygiene- und 3G-Regeln veranstaltet. Eine Anmeldung zum Infoabend ist erforderlich bei Tanja Meissner telefonisch unter 02841/200-2140 oder per Mail an tanja.meissner@bethanienmoers.de.