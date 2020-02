Das iPhone und das iPad von Apple gehören zu den beliebtesten mobilen Kommunikationsgeräten. In einem Kurs der vhs Moers – Kamp-Lintfort erhalten Teilnehmende eine kompakte Einführung in die grundlegenden Funktionen und lernen den effizienten Umgang mit ihrem Gerät. Am Donnerstag, 13. Februar, um 18 Uhr, geht es im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, unter anderem um die Funktionen des Terminkalenders, das Surfen im Internet, Apps und iCloud. Anmeldungen erbeten unter Tel.: 02841/201565 oder online auf www.vhs-moers.de.