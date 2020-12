In Moers-Holderberg entsteht derzeit der Neubau einer Kindertagesstätte, für den die ENNI Stadt & Service Niederrhein (ENNI) den Anschluss an die Regen- und Schmutzwasserkanäle herstellen muss.

Wegen der Lage des Kanalnetzes muss ENNI die Straße in Höhe der Hausnummer 79 hierfür ab Montag, 11. Januar 2021, für einige Tage komplett sperren. Aus Moers-Vennikel kommend können Autofahrer die Baustelle dann nicht passieren und auch das Möbelhaus Drifte Wohnform nur über eine ausgeschilderte Umleitung erreichen. Autofahrer müssen dann links in die Moerser Straße einbiegen und der Ausweichstrecke über die Bendmann- und Krefelder Straße folgen.

Aus Richtung Autobahnkreuz Moers kommend wird die Holderberger Straße für die Bauzeit kurz hinter dem Möbelhaus Drifte Wohnform zur Sackgasse. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle jederzeit passieren, Über die mit dem Fachbereich Straßen und Verkehr abgestimmte Baumaßnahme werden Anlieger der Holderberger Straße auch schriftlich informiert. ENNI will die Baustelle möglichst schnell, spätestens aber am 22. Januar abschließen.

Wer Fragen hierzu hat, kann sich unter der Rufnummer 104600 informieren.