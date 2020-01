Die Aktion, die im Zeichen von Fridays for Future am Freitag gestartet werden soll, wird "die Erde symbolisch zu Grabe tragen".



Ab 16.30 Uhr, Treffpunkt ist das Denkmal am Neumarkt, ruft die Moerser FFF-Gruppe zur Klimademonstration auf. Sie will in einem Trauermarsch durch die Stadt ziehen. "Das soll keinesfalls Zeichen der Hoffnungslosigkeit sein", heißt es. Vielmehr wolle man gemeinsam neue Aussichten für die Zukunft sammeln. So weit, so gut.

Da beißt sich die Katze in den Schwanz

Jetzt beißt sich aber die Katze in den Schwanz: Alle Demonstranten sollen schwarz gekleidet kommen und eine Kerze oder ein Teelicht mitbringen. Wichtigster Kerzenrohstoff ist Paraffin, das aus Mineralöl gewonnen wird. Ein Milliardengeschäft, das an den Ölpreis gekoppelt ist. Zweitwichtigster Rohstoff für Kerzen ist Stearin, hergestellt aus pflanzlichen oder tierischen Fetten. Diese bestehen meist aus Palmöl oder Kokosfett. Unterm Strich ist die Klimabilanz von Erdölprodukten immer negativ, das gilt auch für Kerzen aus Paraffin. Geht da vielleicht dem ein oder anderen ein Licht auf? Das ist tatsächlich schwarzer Kleidung würdig. Oder einer - nachhaltigen - Bienenwachs-Kerze