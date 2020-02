Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 30. Januar festgestellt, dass es sich beim aktuellen Ausbruch durch ein neuartiges Coronavirus in China um eine „Gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite" (PHEIC) handelt.

Aufgrund der stetig steigenden Zahl mit dem Coronavirus infizierter Personen, steigt die Angst auch in Deutschland. Das Virus ist inzwischen bei zehn Menschen in Deutschland nachgewiesen und in China erhöhte sich die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus erneut sprunghaft um 2829 auf 17.205 Fälle. Die Behörden in China sprachen zudem von mehr als 20.000 Verdachtsfällen. (Stand bei Redaktionsschluss)

Seit Tagen melden Drogerien und Apotheken, dass Mundschutz komplett ausverkauft sei und es Lieferschwierigkeiten gebe. Die Apothekerkammer Nordrhein erklärte, dass das Tragen eines Mundschutzes nicht wirkungsvoll sei, um sich selbst zu schützen, sondern lediglich dazu, eine Infektion nicht weiterzugeben. Die Wahrscheinlichkeit zur Vermeidung einer Ansteckung sei viel größer, wenn man die klassischen Maßnahmen treffe, die bei Erkältungs- und Grippewellen schützen: So sollten häufiges Händewaschen, Handdesinfektion und die Husten- sowie Nieshygiene (in die Armbeuge niesen) strikt eingehalten werden.