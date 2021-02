In Moers-Rheinkamp schließt die ENNI ab dem 3. März im Kreuzungsbereich Niephauser Straße/Stormstraße einen Neubau an den öffentlichen Mischwasserkanal an.

Für die Arbeiten wird die Niephauser Straße für etwa eine Woche gesperrt. Eine Zufahrt über die Niephauser Straße auf die Stormstraße ist in dieser Zeit nicht möglich, direkte Anlieger werden mit einem Schreiben über die Baumaßnahme informiert. Der Verkehr auf der Stormstraße kann weiter fließen. Fußgängern steht einer der beiden Bürgersteige zur Verfügung. ENNI will die Baustelle bereits am 10. März abschließen.