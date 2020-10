Der Kreissportbund Wesel lädt die Bürger zum Aktionstag "Sicher unterwegs - mit Rollstuhl und Rollator" in Moers ein.



Am Samstag, 7. November, ist es soweit: Der Kreissportbund und der Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW (BRSNW) veranstalten einen gemeinsamen Aktionstag zum Thema "Sicherheit im Umgang mit Rollstuhl und Rollator" in Moers.

Axel Görgens beantwortet Fragen

Welcher Rollstuhl oder Rollator ist für wen geeignet? Wie nutze ich ihn als Nutzer und Begleitperson richtig? Diese und viele weitere Fragen werden an dem Tag vom Referenten Axel Görgens des BRSNWs beantwortet.

Hilfsmittel können ausprobiert werden

Doch es wird auch viel Raum zum Ausprobieren geben, freut sich Anna Isselstein, Mitarbeiterin beim Kreissportbund. So stehen verschiedene Hilfsmittel zum Testen zur Verfügung.Der Aktionstag richtet sich neben Betroffenen (mit Begleitpersonen) auch an Pflegekräfte und Therapeuten. Auch Sportvereine, die ein regelmäßiges Training mit Rollstuhl oder Rollator anbieten oder einfach mal was Neues ausprobieren wollen, sind herzlich eingeladen.

Themen: Rollstuhl und Rollator

Von 10 bis 14 Uhr wird es um das Thema Rollstuhl und von 14 bis 18 Uhr um das Thema Rollator gehen. Die Teilnahme an einem einzelnen Thema ist möglich. Aufgrund der derzeitigen Situation bittet der Kreissportbund um frühzeitige Anmeldung unter Tel. 02803/9329122 oder anna.isselstein@ksb-wesel.de. Die Plätze sind begrenzt. Auf Hygienemaßnahmen wird geachtet. Da der Aktionstag vom Landessportbund NRW über das Programm "Bewegt ÄLTER werden in NRW!‘ gefördert wird, ist der Tag für Teilnehmer kostenlos.