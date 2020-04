In diesen ungewissen Zeiten ist Vieles anders. Eltern arbeiten von Zuhause, Kinder können nicht in die Kita, Schule oder auf den Spielplatz. Andere sind alleine und haben kaum Kontakte. In der ganzen Welt sind die Menschen derzeit aufgerufen, sich entsprechend zu verhalten, um die Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verlangsamen. Soziale Kontakte zu meiden oder sich gar gänzlich zu isolieren, ist aber nicht leicht.

Fachfragen zum Corona-Virus

Andererseits kann die derzeitige Ausnahmesituation dazu beitragen, dass vermehrt familiäre Konflikte entstehen, dass Menschen Ängste und Sorgen haben oder einfach mal jemanden brauchen, der ihnen zuhört und mit dem sie sprechen können. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) hat daher das Angebot "Sorgentelefon" geschaffen. Fachfragen zum Corona-Virus können hier jedoch nicht beantwortet werden.

Stichwort "Sorgentelefon"

Unter der Rufnummer 02841/9225121 sind von montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr, geschulte Sozialpädagoginnen zu erreichen. Es ist auch möglich, eine Telefonnummer zu hinterlassen; die Mitarbeiterinnen des Sozialdienst katholischer Frauen rufen dann zurück. Als Stichwort sollen die Nutzer „Sorgentelefon“ angeben. Das Telefongespräch kann selbstverständlich anonym geführt werden. Alle Informationen werden natürlich vertraulich behandelt.