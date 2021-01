Aufgrund der derzeit noch andauernden Störung der Telefonanlage der Polizeiwache Moers wurden bis zur Behebung des Problems folgende Rufnummern zur Erreichbarkeit der Wache eingerichtet: 0281/170 - 1222 0281 / 107 - 1223

ENNI-Kunden können Angebote und Service online nutzen

Die Leitungen vieler Kunden des Telekommunikationsanbieters Vodafone am Niederrhein sind seit Donnerstag tot. „Auch die ENNI-Unternehmensgruppe ist seitdem nicht über das Telefon erreichbar“, teilte Vertriebsleiter Oliver Felthaus mit. Laut Vodafone sei es bei Brückenbauarbeiten in Duisburg zu einem Kabelschaden gekommen, den das Unternehmen nun offensichtlich aufwändig mit der Neuverlegung einer Leitung beheben muss. Für Felthaus ist dies besonders ärgerlich, da seine Kundenzentren wegen der aktuellen Corona-Lage mit dem weitegehenden Lockdown für Kunden ebenfalls nicht erreichbar sind. „Vodafone hat uns wie zahlreichen Kunden am Niederrhein mitgeteilt, den Schaden schnellstmöglich zu beheben“, rechnet Felthaus aber frühestens Samstag damit, dass ENNI wieder über die Servicenummern erreichbar ist. Seinen Kunden empfiehlt er daher, auf die zahlreichen Online-Angebote des Unternehmens auszuweichen. „Die haben sich schon während der anhaltenden Pandemie großer Beliebtheit erfreut“, seien nahezu alle Services online nutzbar. „Kunden sollten das Internet, unsere App oder unser Kundenportal nutzen. Hier können Moerser weiterhin auch Termine für den Kreislaufwirtschaftshof buchen“, habe sich das diesbezügliche Online-Anmeldesystem laut Felthaus gut eingespielt und sei bei Kunden akzeptiert.