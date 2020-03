Die Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule der Bethanien-Akademie hat sich vergrößert und gemeinsam mit mehreren örtlichen Partnern aus dem Gesundheitswesen eine Verbundschule gegründet. Mit der sogenannten „Pflegefachschule der Bethanien Akademie Moers“ wird das Ausbildungsangebot in der Region weiter ausgebaut.

„Überall in der Pflege wird in den nächsten Jahren dringend Personal benötigt. Deshalb ist es unser Anliegen, hier Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen und ein noch stärkeres Ausbildungsangebot zu etablieren“, erklärt Dr. Engels, Vorstand der Stiftung Krankenhaus Bethanien, zur Gründung des Verbundes. „Durch die Synergieeffekte, die in der Zusammenarbeit entstehen, können alle Verbundpartner den Auszubildenden noch mehr Qualität gewähren.“ In den nächsten drei Jahren wird in der Pflegefachschule der Bethanien-Akademie Moers die Zahl der Ausbildungsplätze von jährlich knapp 200 auf 400 Plätze verdoppeln.



Hintergrund für den Verbund ist die jetzt geltende Generalistik in der Pflegeausbildung. „Bislang hatten Altenpflege und Krankenpflege eigene Ausbildungswege. Seit diesem Jahr ist die Ausbildung beider Berufsgruppen zusammengelegt worden,“ erklärt Birsel Kasilmis, Leiterin der Krankenpflegeschule. Zuvor wurden am Bethanien Pflegerinnen und Pfleger für den Eigenbedarf der Stiftung ausgebildet. Eine Kooperation bestand bereits mit dem Johanniter-Krankenhaus in Duisburg-Rheinhausen. Ab sofort kommen die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverband Wesel, die Grafschafter Diakonie, der ambulante Pflegedienst „Die Pflege“ und das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen mit hinzu.

„Die lokale Zusammenarbeit von Pflegediensten, Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern bei der Pflegeausbildung schafft eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wir führen die Expertise aller Kooperationspartner zusammen und machen sie für alle nutzbar“, betonte auch Angelika Linkner, Pflegedirektorin im Krankenhaus Bethanien.

Auszubildende in der Pflege könnten in allen am Verbund beteiligten Einrichtungen erste Erfahrungen sammeln und so verschiedene Einrichtungen in Moers und Umgebung kennenlernen. So habe es auch der Gesetzgeber für die generalisierte Pflegeausbildung vorgegeben. Birsel Kasilmis, Leiterin der Pflegeschule Bethanien, ergänzte: „Wir haben mit den Kooperationspartnern ein gemeinsames Konzept entwickelt und die Pflegeausbildung vor Ort unter ein Dach gebracht.“