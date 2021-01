„Was wird sein in 20 Jahren?“ – Diese Frage haben Karin Menzel und Hinrich Kley-Olsen vom Neuen Ev. Forum Kirchenkreis Moers gemeinsam mit Jugendleiterin Saphira Stief aus der Emmauskirchengemeinde Jugendlichen aus Duisburg-Rheinhausen gestellt. Sie haben ihre Antworten in Videos zurückgeschickt.

Zu sehen sind sie am Montag, 25. Januar, um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Kirchenkreises Moers unter www.kurzelinks.de/kirchenkreismoers. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sofort im Live-Chat zu kommentieren. Anschließend sind alle zum Gespräch per Zoom eingeladen, um gemeinsam über den Film zu sprechen. Der Zoom-Zugang wird im Anschluss an den Film genannt.

Die eigenen Vorstellungen, Hoffnungen und Sorgen

In dem Gespräch soll es auch um die eigenen Vorstellungen, Hoffnungen und Sorgen gehen, wie das Leben in 20 Jahren aussieht und wie man die digitale Entwicklung mitgestalten kann.

Film und Diskussion sind Bestandteil der Veranstaltungsreihe „Ich bin online, also bin ich? - Digitalisierung verändert die Lebenswelt“, die das Neue Ev. Forum Kirchenkreis Moers und die Ev. Akademie im Rheinland gemeinsam konzipiert haben. Die Reihe beleuchtet in 13 Veranstaltungen die Digitalisierung, ihre positiven Seiten sowie die Probleme, die sie mit sich bringt. Im Blick sind dabei die auch die Möglichkeiten, die jede und jeder hat, die Entwicklung mitzubestimmen.

Infos zur Veranstaltungsreihe unter www.kirche-moers.de/digitalisierung und Anmeldung zu Veranstaltungen unter neuesevforum@kirche-moers.de